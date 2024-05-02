دوري روشن السعودي
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2 - 2
ن م
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دجانيني 6'Lucas Zelarayan 80'
Mohammed Al Shwirekh 90' + 1'ابراهيم ديديي ندونغ 90' + 4'
(ش١ 1-0) (ن م 2-2)

الفتح v الرياضالنتائج والإحصائيات,