دوري روشن السعودي
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1 - 2
ن م
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Marwane Saadane 82'
خالد ناري 45' + 1'أليساندرو لوبيز 59'
(ش١ 0-1) (ن م 1-2)

الفتح v الخليجالنتائج والإحصائيات,