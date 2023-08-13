دوري روشن السعودي
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1 - 1
ن م
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Firas Al-Buraikan 24'
قاسم لاجامي 45' + 1' (هدف عكسي)
(ش١ 1-1) (ن م 1-1)

الفتح v التعاونالنتائج والإحصائيات,