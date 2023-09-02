دوري روشن السعودي
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5 - 1
ن م
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Firas Al-Buraikan 21' (جزاء)Lucas Zelarayan 58'Mourad Batna 89' (جزاء), 90' + 3'Sofiane Bendebka 90' + 14' (جزاء)
عباس الحسن 6' (هدف عكسي)
(ش١ 1-1) (ن م 5-1)

الفتح v الأهليالنتائج والإحصائيات,