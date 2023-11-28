دوري أبطال آسيا النخبة
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1 - 3
ن م
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Eisa Khalfan 18'
Khozhimat Erkinov 55', 62'دراغان سيران 78'
(ش١ 1-0) (ن م 1-3)

العين v باختاكورالنتائج والإحصائيات,