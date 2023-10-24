دوري أبطال آسيا النخبة
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4 - 1
ن م
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Kouame Autonne 36'Kaku 45' + 3', 67'سفيان رحيمي 90'
Nawaf Al Harthi 84'
(ش١ 2-0) (ن م 4-1)

العين v الفيحاءالنتائج والإحصائيات,