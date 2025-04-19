دوري روشن السعودي
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0 - 4
ن م
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كريم البركاوي 45' + 1'مهدي عبيد 49'أمير سعيود 54'Y. Bouzok 57'
(ش١ 0-1) (ن م 0-4)

العروبة v الرائدالنتائج والإحصائيات,