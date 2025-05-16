دوري روشن السعودي
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1 - 2
انتهت
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اسماعيل قندوس 2'
كونستانتينوس فورتوينيس 31' (ضربة جزاء), 75'
(½ 1-1) (انتهت 1-2)

العروبة ضد الخليجالنتائج والإحصائيات,