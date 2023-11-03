دوري روشن السعودي
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3 - 3
ن م
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إنزو أنديا 21'Rakan Alanaze 24'Bernard Mensah 29'
Anthony Nwakaeme 15'Henry Onyekuru 67'Fashion Sakala 70'
(ش١ 3-1) (ن م 3-3)

الطائي v الفيحاءالنتائج والإحصائيات,