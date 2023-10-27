دوري روشن السعودي
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3 - 2
ن م
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Marko Dugandzic 28'Alfa Semedo 40'Rakan Alanaze 45' + 2'
Saleh Al-Abbas 8'بيراما توري 90' + 2' (جزاء)
(ش١ 3-1) (ن م 3-2)

الطائي v الرياضالنتائج والإحصائيات,