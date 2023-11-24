دوري روشن السعودي
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4 - 3
ن م
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Bernard Mensah 45' (جزاء), 90' + 9' (جزاء)Abdullah Al Fahad 90' + 2' (هدف عكسي)فيرجيل ميسيدجان 90' + 10'
جوليو تافاريز 12' (جزاء)Yahya Sunbul 27'كريم البركاوي 72'
(ش١ 1-2) (ن م 4-3)

الطائي v الرائدالنتائج والإحصائيات,