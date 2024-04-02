دوري روشن السعودي
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2 - 3
ن م
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Andrei Girotto 20' (هدف عكسي)Marko Dugandzic 30'
Abdulmalik Al-Shammari 45' + 2'جواو بيدرو 73'Mohammed Marzouq Al Kuwaykibi 86'
(ش١ 2-1) (ن م 2-3)

الطائي v التعاونالنتائج والإحصائيات,