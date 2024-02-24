دوري روشن السعودي
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1 - 4
ن م
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Bernard Mensah 43'
روبرتو فيرمينو 45' + 8', 60'رياض محرز 82'فرانك كيسييه 88'
(ش١ 1-1) (ن م 1-4)

الطائي v الأهليالنتائج والإحصائيات,