دوري روشن السعودي
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5 - 0
ن م
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يانيك كاراسكو 45' + 1', 90' + 3'حبيبو محمدو ديالو 57'كارلوس 78', 84'
(ش١ 1-0) (ن م 5-0)

الشباب v أبهاالنتائج والإحصائيات,