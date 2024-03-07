دوري روشن السعودي
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2 - 3
ن م
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Abdulraouf Abdulaziz Issa Al Dakheel 86' (هدف عكسي)حبيبو محمدو ديالو 89'
Henry Onyekuru 50' (جزاء), 74'Saud Zidan 90' + 8'
(ش١ 0-0) (ن م 2-3)

الشباب v الفيحاءالنتائج والإحصائيات,