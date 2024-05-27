دوري روشن السعودي
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3 - 2
ن م
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Hussain Al-Sabiyani 14'فيتينيو 72'Musab Aljuwayr 89'
Marwane Saadane 51'جايسون دينايير 90' + 3'
(ش١ 1-0) (ن م 3-2)

الشباب v الفتحالنتائج والإحصائيات,