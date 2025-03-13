دوري روشن السعودي
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6 - 0
ن م
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عبد الرزاق حمد الله 16', 59' (جزاء), 82' (جزاء)كريستيان جوانكا 34'جياكومو بونافينتورا 52'ويسلي هوديت 69'
(ش١ 2-0) (ن م 6-0)

الشباب v العروبةالنتائج والإحصائيات,