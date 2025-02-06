دوري روشن السعودي
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5 - 1
ن م
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ويسلي هوديت 25', 90' + 3'عبد الرزاق حمد الله 63', 77', 89'
A. Al Salem 45'
(ش١ 1-1) (ن م 5-1)

الشباب v الخليجالنتائج والإحصائيات,