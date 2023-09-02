دوري روشن السعودي
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1 - 3
ن م
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حبيبو محمدو ديالو 20'
Mansour Hamzi 39'Fabio Martins 68'محمد شريف 81'
(ش١ 1-1) (ن م 1-3)

الشباب v الخليجالنتائج والإحصائيات,