دوري روشن السعودي
team-logo
4 - 1
ن م
team-logo
يانيك كاراسكو 45'Fawaz Al Sagour 45' + 2'إيفر بانيجا 49' (جزاء), 90' + 7'
انطونيو خوسي دي كارفالهو 66'
(ش١ 2-0) (ن م 4-1)

الشباب v الحزمالنتائج والإحصائيات,