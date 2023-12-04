دوري أبطال آسيا النخبة
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2 - 2
ن م
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Mateus Uribe 5'Baghdad Bounedjah 90' + 4'
Jaba Jigauri 83', 90'
(ش١ 1-0) (ن م 2-2)

السد v ناساف كارشيالنتائج والإحصائيات,