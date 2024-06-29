الدوري المصري الممتاز
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4 - 2
ن م
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Mostafa Shalaby 4'Nabil Dounga 41'Ibrahima N'diaye 89'Zizo 90' + 1'
John Ebuka 21'Sodiq Awujoola 72'
(ش١ 2-1) (ن م 4-2)

الزمالك v سيراميكا كليوباتراالنتائج والإحصائيات,