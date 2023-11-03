الدوري المصري الممتاز
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1 - 2
ن م
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Seifeddine Jaziri 3'
Mostafa Ziko 32'Dilson 81'
(ش١ 1-1) (ن م 1-2)

الزمالك v زدالنتائج والإحصائيات,