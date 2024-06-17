الدوري المصري الممتاز
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1 - 2
ن م
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ابراهيم يوسف 90' + 6'
فخر الدين بن يوسف 20'Mohamed El Shami 86'
(ش١ 0-1) (ن م 1-2)

الزمالك v المصريالنتائج والإحصائيات,