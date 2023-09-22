دوري روشن السعودي
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1 - 3
ن م
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Saleh Al-Abbas 80'
Anthony Nwakaeme 17'Fashion Sakala 63'Abdelhamid Sabiri 90' + 7'
(ش١ 0-1) (ن م 1-3)

الرياض v الفيحاءالنتائج والإحصائيات,