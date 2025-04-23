دوري روشن السعودي
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2 - 2
ن م
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انطونيو خوسي دي كارفالهو 20'F. Selemani 49'
S. Bendebka 53'
(ش١ 1-1) (ن م 2-2)

الرياض v الفتحالنتائج والإحصائيات,