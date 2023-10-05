دوري روشن السعودي
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2 - 2
ن م
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أندري غراي 36'خوانمي 73'
رومان سايس 53'Iago Santos 87'
(ش١ 1-0) (ن م 2-2)

الرياض v الشبابالنتائج والإحصائيات,