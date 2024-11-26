دوري أبطال إفريقيا
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0 - 2
ن م
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A. Hamoudane 41'K. Ait Ouarkhane 90' + 7'
(ش١ 0-1) (ن م 0-2)

الرجاء البيضاوي v الجيش الملكيالنتائج والإحصائيات,