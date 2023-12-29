دوري روشن السعودي
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4 - 3
ن م
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Khalid Mohammed Al Subaie 21'Mohammed Fouzair 46'كريم البركاوي 50'Oumar Gonzalez 90' + 7'
Hassan Al-Ali 17', 45' + 3'Fabian Noguera 67'
(ش١ 1-2) (ن م 4-3)

الرائد v أبهاالنتائج والإحصائيات,