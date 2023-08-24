دوري روشن السعودي
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0 - 4
ن م
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ألكساندر ميتروفيتش 42'سالم الدوسري 56' (جزاء), 69'Abdullah Al Hamddan 89'
(ش١ 0-1) (ن م 0-4)

الرائد v الهلالالنتائج والإحصائيات,