دوري روشن السعودي
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1 - 3
ن م
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Mohammed Fouzair 89' (جزاء)
ساديو ماني 45' + 1'أندرسون تاليسكا 49'كريستيانو رونالدو 78'
(ش١ 0-1) (ن م 1-3)

الرائد v النصرالنتائج والإحصائيات,