دوري روشن السعودي
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1 - 2
ن م
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جوليو تافاريز 55'
Nawaf Al Harthi 50'Fashion Sakala 76'
(ش١ 0-0) (ن م 1-2)

الرائد v الفيحاءالنتائج والإحصائيات,