دوري روشن السعودي
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1 - 2
ن م
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كريم البركاوي 69' (جزاء)
Tawfiq Buhumaid 28'كرستيان تيو 45' + 3'
(ش١ 0-2) (ن م 1-2)

الرائد v الفتحالنتائج والإحصائيات,