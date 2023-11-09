دوري روشن السعودي
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2 - 1
ن م
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كريم البركاوي 6'جوليو تافاريز 55'
رومان سايس 90' + 3'
(ش١ 1-0) (ن م 2-1)

الرائد v الشبابالنتائج والإحصائيات,