دوري روشن السعودي
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1 - 2
ن م
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كريم البركاوي 29'
Saviour Godwin 21'Andrei Burca 83' (جزاء)
(ش١ 1-1) (ن م 1-2)

الرائد v الأخدودالنتائج والإحصائيات,