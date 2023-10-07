الدوري المصري الممتاز
team-logo
1 - 3
ن م
team-logo
Ehab Samir 81'
Mido Gaber 8'Marwan Hamdi 49'Baher El Mohamadi 66'
(ش١ 0-1) (ن م 1-3)

الداخلية v المصريالنتائج والإحصائيات,