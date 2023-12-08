دوري روشن السعودي
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3 - 1
ن م
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Fabio Martins 16'محمد شريف 45' + 3'Ivo Rodrigues 59'
زكريا سامي السوداني 80'
(ش١ 2-0) (ن م 3-1)

الخليج v أبهاالنتائج والإحصائيات,