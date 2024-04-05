دوري روشن السعودي
team-logo
1 - 4
ن م
team-logo
محمد شريف 9'
صالح الشهري 7'مالكوم 42', 48'Abdullah Al Hamddan 90' + 6' (جزاء)
(ش١ 1-2) (ن م 1-4)

الخليج v الهلالالنتائج والإحصائيات,