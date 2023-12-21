دوري روشن السعودي
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3 - 0
ن م
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خالد ناري 32' (جزاء)Sami Al Khaibari 82' (هدف عكسي)
(ش١ 2-0) (ن م 3-0)

الخليج v الفيحاءالنتائج والإحصائيات,