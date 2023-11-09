دوري روشن السعودي
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3 - 1
ن م
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خالد ناري 45' + 1' (جزاء)Fabio Martins 61'محمد شريف 73'
Bernard Mensah 29'
(ش١ 1-1) (ن م 3-1)

الخليج v الطائيالنتائج والإحصائيات,