دوري روشن السعودي
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1 - 2
انتهت
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F. Martins 6'
F. Selemani 90' + 3'L. Kal 90' + 14'
(½ 1-0) (انتهت 1-2)

الخليج ضد الرياضالنتائج والإحصائيات,