دوري روشن السعودي
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1 - 2
ن م
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Abdullah Al Salem 87' (جزاء)
بيراما توري 68' (جزاء)أندري غراي 74'
(ش١ 0-0) (ن م 1-2)

الخليج v الرياضالنتائج والإحصائيات,