دوري روشن السعودي
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4 - 0
ن م
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A. Al Salem 39', 75'D. Kourbelis 45' + 3'H. Al Dubais 90' + 1'
(ش١ 2-0) (ن م 4-0)

الخليج v الرائدالنتائج والإحصائيات,