دوري روشن السعودي
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1 - 3
ن م
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Mansour Hamzi 58'
روجير إيبانيز 9'رياض محرز 45' + 1'Sumayhan Alnabit 90' + 11'
(ش١ 0-2) (ن م 1-3)

الخليج v الأهليالنتائج والإحصائيات,