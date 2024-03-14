دوري روشن السعودي
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2 - 2
ن م
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Abdullah Al Salem 3'Saeed Al Hamsal 28'
Andrei Burca 53' (جزاء)Alex Collado 58'
(ش١ 2-0) (ن م 2-2)

الخليج v الأخدودالنتائج والإحصائيات,