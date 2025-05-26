دوري روشن السعودي
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2 - 3
انتهت
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كونستانتينوس فورتوينيس 47', 60'
مهند أحمد القيضي 65'صالح آل عباس 90' + 5'محمد نايف آل جحيف 90' + 15' (ضربة جزاء)
(½ 0-0) (انتهت 2-3)

الخليج ضد الأخدودالنتائج والإحصائيات,