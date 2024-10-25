دوري روشن السعودي
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3 - 3
ن م
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M. Maolida 12', 28'J. Muleka 71'
ايميريك لابورت 16'أندرسون تاليسكا 24', 90' + 5' (جزاء)
(ش١ 2-2) (ن م 3-3)

الخلود v النصرالنتائج والإحصائيات,