دوري روشن السعودي
team-logo
2 - 1
ن م
team-logo
J. Muleka 16' (جزاء)M. Maolida 42' (جزاء)
محمد شريف 8'
(ش١ 2-1) (ن م 2-1)

الخلود v الخليجالنتائج والإحصائيات,