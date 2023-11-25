دوري روشن السعودي
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0 - 9
ن م
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ألكساندر ميتروفيتش 14'Mohamed Kanno 32'Mohammed Hamad Al Qahtani 43'مالكوم 52', 55', 85'صالح الشهري 79'Mohammed Al Burayk 81'Sergej Milinkovic-Savic 90' + 3'
(ش١ 0-3) (ن م 0-9)

الحزم v الهلالالنتائج والإحصائيات,