دوري روشن السعودي
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1 - 5
ن م
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Mohamed Badamosi 47'
Abdulrahman Ghareeb 33'Abdullah Alkhaibari 45' + 8'أوتافيو 57'كريستيانو رونالدو 68'ساديو ماني 78'
(ش١ 0-2) (ن م 1-5)

الحزم v النصرالنتائج والإحصائيات,